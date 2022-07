Harmonisation des programmes entre le public et le privé

Les bacheliers fraichement diplômés doivent maintenant trouver leur voie. Quel orientation pour quel futur métier ?

Les offres sont nombreuses entre les deux universités publiques et les établissements supérieurs privés.

Problème, la qualité de l’enseignement n’est pas égal.

Le ministre de l’Enseignement supérieur Majesté Ihou Watéba, veut y remédier.

L’objectif est l’harmonisation des offres de formation dans le privé tel que recommandé par le CAMES (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur) et l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture).

‘Le Togo vient de procéder à une reévaluation exhaustive des offres de formation, notamment dans l’enseignement privé. Cette évaluation va nous permettre de résoudre les problèmes, palier par palier, pour mettre fin au désordre’, a déclaré le ministre.

Les établissements supérieurs privés accueillent chaque année près de 40.000 étudiants.