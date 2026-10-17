Hommage largement mérité

Le Togo a rendu hommage vendredi au professeur Koffi-Sa Bedja, l'un de ses premiers ingénieurs et ancien directeur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs (ENSI), devenue École nationale polytechnique (ENP). La cérémonie était organisée par l'Université de Lomé, l'ENP et l'Association des professionnels diplômés de l'ENSI-UL.

Professeur titulaire de génie électrique à l'Université de Lomé, M. Bedja a consacré plusieurs décennies à l'enseignement et à la recherche. Il a participé à la création de l'Équipe de recherches en science de l'ingénieur (ERSI), le 18 janvier 1999, puis l'a dirigée, ouvrant la formation doctorale en sciences de l'ingénieur à de nombreux professionnels.

Sa thèse de doctorat d'État, soutenue en décembre 1998, portait sur la sécurité des installations électriques et l'amélioration des prises de terre en zones tropicales. Il a aussi travaillé sur les énergies renouvelables, la modélisation du vent, l'optimisation des aérogénérateurs et les réseaux électriques, contribuant à la réflexion sur le potentiel éolien du Togo.

À la tête de l'ENSI de 1992 à 2009, il a, selon le gouvernement, formé de grands ingénieurs, aujourd'hui reconnus au Togo, dans la sous-région et à l'international. Sous sa direction, estime-t-il, l'école a été structurée, crédibilisée et portée à un niveau d'ambition inédit, y compris dans un contexte difficile, grâce à sa rigueur et aux partenariats qu'il a su nouer.

Le ministre chargé de l'Éducation nationale, Mama Omorou, a cité des anciens de l'ENSI à l'œuvre sur de grands projets : les métros de Doha, du Caire et d'Abidjan, ainsi qu'un tunnel de 37 km entre Virginia Beach et Washington. « Le meilleur hommage que nous allons vous rendre n'est pas dans les discours, il est dans la poursuite et l'amplification de l'œuvre que vous avez tant donnée », a déclaré Mama Omorou.

Un de ses anciens élèves a rappelé la philosophie de l'école : « On ne forme pas des techniciens, on forme des citoyens-bâtisseurs. Le travail, l'intégrité, le sens du service public redeviendront le socle moral de tout diplôme d'ingénieur togolais. » Il retient deux héritages : l'idée que la formation de l'ingénieur ne peut être séparée du projet de développement de la nation, et une génération d'ingénieurs présents dans les ministères, les entreprises, sur les chantiers et dans les laboratoires, au Togo et à l'étranger.