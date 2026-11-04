Métiers du numérique : l’UA, l’UE et l’Allemagne misent sur les jeunes Togolais

Le ministère de l’Éducation nationale s’associe au programme Skills Initiative for Africa (SIFA) pour renforcer les compétences numériques des jeunes et mieux les préparer au marché du travail.

Des formations gratuites aux métiers du numérique seront proposées dans les établissements d’enseignement technique du pays.

La Skills Initiative for Africa est un programme de l’Union africaine, mis en œuvre par son agence de développement, l’AUDA-NEPAD.

Lancé en 2017, il est soutenu par l’Union européenne et la coopération allemande, notamment à travers sa banque de développement, la KfW.

Son objectif est de rapprocher la formation professionnelle des besoins réels des entreprises. Le programme finance des formations techniques et professionnelles, en particulier dans les secteurs du numérique et de l’économie verte, et encourage les partenariats entre écoles et employeurs. Il s’inscrit dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine, qui fait du développement du capital humain une priorité.

Au Togo, le dispositif associera cours théoriques et stages dans des entreprises locales et étrangères. Il vise à former une nouvelle génération de diplômés capables d’accompagner le développement de l’économie digitale, avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes.

Ce partenariat est censé transformer les investissements réalisés dans l’enseignement technique en véritables débouchés professionnels, alors que le chômage des jeunes reste l’un des grands défis.