KIX Afrique 21 lancé au Togo

Le programme ‘Partage d'innovations et de connaissances’ (KIX) a été lancé lundi au Togo. Il s’agit une initiative du Partenariat Mondial pour l'Education (GPE) mise en œuvre par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI).

Basé au Sénégal, le Centre régional KIX Afrique 21 qui fait partie des 4 pôles KIX au niveau mondial, couvre 21 pays d'Afrique dont 18 pays francophones et 3 pays lusophones.

Avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et la Conférence des ministres des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à travers son organe l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF) assure la coordination des actions du Centre en qualité de chef de file.

Les enseignants togolais pourront bénéficier des connaissances de leurs collègues des autres pays du continent à travers la mise à disposition d’une plateforme d’apprentissage.

‘Notre organisation apporte ainsi une réponse aux problèmes de qualification sur le marché du travail’, explique Nanguit Atade, le représentant de l’OIF pour l’Afrique de l’Ouest.

'Nos systèmes d’éducation doivent être dynamiques pour s’adapter aux changements dans le monde', souligne de son côté Kokou Essohanam Biyao, directeur des Formations au ministère des Enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat (MEPSTA).

Le Pôle offre une plateforme où seront analysées les innovations éducatives et les connaissances sur l’accès, l’équité et la qualité de l’éducation.

Des leçons essentielles seront tirées pour élaborer des politiques et des programmes efficaces qui permettront de faire face à ces défis. Parmi d’autres questions importantes, le Pôle visera à atténuer les effets des conflits sur les systèmes d’éducation et à faciliter la mise en commun des expériences, des meilleures pratiques et des outils dans ce domaine.