L'abandon scolaire est toujours important

L’abandon scolaire est un problème récurrent au Togo.

13.468 élèves ont raccroché en 2021.

L’influence des caractéristiques familiales revêt une grande importance. Les résultats de recherches indiquent que les enfants qui proviennent de familles désunies ou reconstituées, à faible revenu ou en dépendance économique, où il y a plusieurs enfants, et dont les parents sont peu scolarisés, sont plus prédisposés à abandonner l’école

1.244 filles ont abondance les bancs de l’école en raison de grossesses précoces.

Ces chiffres ont été publiés lundi par le ministère des Enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat qui bénéficie d’un appui de l’Unicef.

'Notre pays s'est engagé pour une éducation de base de qualité afin de garantir une éducation primaire universelle. En ce sens, les statistiques sont donc les yeux des décideurs pour mieux orienter les actions pour plus d'efficacité', a déclaré Barakpete Ahjya l’une des responsables du ministère.

S’agissant de l’achèvement du parcours scolaire, il est de 85,9% dans le primaire et et 56,7% pour les collèges et lycées. En régulière progression.

Pour le Dr Hadja Aïssata Ba Sidibé, représentante de l'Unicef à Lomé, ces données sont intéressantes car elles vont permettre de mieux planifier le parcours scolaire et de lutter contre l’abandon prématuré.

Le Togo compte 10.726 établissements scolaires.