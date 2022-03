L'AUF veut favoriser l'emploi des diplômés

Ouidad Tebbaa, la directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), a inauguré vendredi à Lomé un centre d'employabilité francophone (CEF).

Il vise à offrir des services centrés sur les compétences opérationnelles.

‘Nous voulons promouvoir la Francophonie scientifique et permettre aux étudiants de réaliser leur rêve de carrière et favoriser leur réussite tant personnelle et professionnelle’, a-t-elle déclaré.

L'AUF regroupe 1007 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans 119 pays.

Créée il y a 60 ans, elle est l’une des plus importantes associations d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche au monde.

Elle est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la recherche du Sommet de la Francophonie.

Dans le respect de la diversité des cultures et des langues, l’AUF agit pour une francophonie universitaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés.