Le Togo mise sur l’éducation des filles avec SWEDD+

Le projet d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD+) a été lancé mardi à Djéméni (préfecture de Haho).

Il est financé à hauteur de 62,5 millions de dollars par la Banque mondiale.

La cérémonie a été présidée par Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la Présidence du Conseil, en présence de Marie Chantal Uwanyiligira, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo.

SWEDD+ repose sur trois composantes, dont l’une porte sur le maintien des filles et adolescentes à l’école. À travers la distribution de kits scolaires dans près de 800 localités vulnérables du pays, le programme vise à soutenir la scolarisation des jeunes filles.

Initialement prévu pour 50 000 bénéficiaires en 2025, le projet a finalement été élargi à 100 000 élèves filles, doublant ainsi son impact dès cette première phase.

Pour Sandra Ablamba Johnson, cette initiative illustre la priorité que le gouvernement accorde à l’éducation :

« Le Togo se donne les moyens de former une jeunesse capable de constituer une bonne relève de demain. L’éducation des filles offre de nombreux avantages, dont l’amélioration de la santé maternelle et la réduction de la mortalité infantile. »

La ministre a souligné la volonté des autorités de bâtir un système éducatif performant, résilient et adapté aux réalités nationales, afin d’assurer à chaque enfant une éducation équitable et de qualité.

La BM a salué l’engagement du Togo et son choix d’investir dans l’éducation des filles. Pour Marie Chantal Uwanyiligira, le projet SWEDD+ représente un mécanisme innovant en appui aux politiques nationales :

« Investir dans l’éducation n’est pas un sprint, mais un marathon. J’encourage donc le Togo, qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine, à aller encore plus loin. »

En renforçant la scolarisation et les compétences des jeunes filles, le projet SWEDD+ vise à accélérer l’autonomisation des femmes et à contribuer au développement social et économique du Togo. Il s’inscrit dans une vision où les femmes sont considérées comme de véritables actrices du développement et des piliers de l’avenir de la nation.