Formation pro : le Togo mise sur l’efficacité et l’innovation

Le ministre de l’Enseignement technique, Isaac Tchiakpé, a présenté lundi les orientations de la nouvelle année scolaire, qui s’ouvre le 15 septembre. 

Isaac Tchiakpé © republicoftogo.com

Il a appelé à une mobilisation de tous les acteurs pour une éducation plus efficace, inclusive et adaptée aux besoins du pays.

Les priorités annoncées portent sur :

  • Le renforcement de la gouvernance du système éducatif,
  • L’amélioration des infrastructures et équipements,
  • L’adéquation des formations avec les besoins du marché,
  • La formation continue des enseignants,
  • Et l’intégration accrue du numérique dans les pratiques pédagogiques.

Le ministre a également salué les progrès réalisés en 2024-2025, notamment la poursuite de la formation en alternance, la création de cinq nouveaux parcours de formateurs et la mise en œuvre de formations courtes pour les jeunes en difficulté d’insertion, avec l’appui du FNAFPP.

Une concertation est en cours pour définir les actions clés de l’année 2025-2026, avec l’ambition de faire du secteur un levier de développement économique et social.

