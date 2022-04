Les vertus du dialogue

Un pacte de non-agression a été signé entre les principaux syndicats de l’enseignement et le gouvernement.

Seul un syndicat - non reconnu- fait de la résistance. Conséquence, plus d’une centaine de professeurs exclus et renvoyés à l’administration centrale.

La Fédération des syndicats de l’éducation nationale (FESEN) regrette cette tension persistante.

‘L’unique solution, c’est le dialogue et encore le dialogue’, plaide Sénon Hounssimé, responsable de la FESEN.

L’apaisement est nécessaire alors que les examens de fin d’année approchent.