Lomé et New Delhi dynamisent leur partenariat universitaire

Le Togo entend consolider sa coopération avec l’Inde dans le domaine de l’enseignement supérieur, notamment à travers un élargissement des facilités de bourses d’études.

L’objectif : permettre à davantage d’étudiants de se former dans les secteurs stratégiques du développement avant de revenir mettre leurs compétences au service du pays.

Au terme d’une rencontre avec Shri Sayed Razi Haider Fahmi, nouvel ambassadeur indien, le ministre de l’Enseignement supérieur, Kanka-Malik Natchaba, a évoqué une dynamique de coopération « intégrée et renforcée ».

« L’enseignement supérieur est un des axes forts de la coopération entre l’Inde et notre pays. Ce mécanisme existe déjà, mais notre objectif est de le renforcer. Les jeunes qui y vont reviennent avec de grandes capacités », a déclaré le ministre.

Ces dernières années, des dizaines d’étudiants togolais ont bénéficié de bourses indiennes dans des domaines clés tels que :

l’intelligence artificielle,

la cybersécurité,

l’agriculture,

et d’autres secteurs à haute valeur ajoutée pour l’économie nationale.

Le ministre a par ailleurs assuré que des dispositions sont prises afin de garantir le retour et la contribution de ces boursiers au développement du pays.

Au-delà des bourses académiques, des discussions sont également engagées pour mettre en place un mécanisme d’insertion professionnelle des diplômés dans les entreprises indiennes installées au Togo.

Ce partenariat, déjà solide, se dessine ainsi comme un levier stratégique pour renforcer les compétences locales et soutenir la transformation économique du Togo.