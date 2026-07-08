Lomé et New Delhi rapprochent école et entreprise

L'Inde souhaite approfondir son partenariat avec le Togo dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et du développement des compétences. L'objectif est d'adapter davantage les formations aux besoins du marché de l'emploi et de mieux préparer les jeunes à leur insertion professionnelle.

Cette orientation a été évoquée lors d'une rencontre mercredi entre le ministre de l'Éducation nationale, Mama Omorou, et l'ambassadeur d'Inde à Lomé, Shri Sayed Razi Haider Fahmi, accompagné d'une délégation de la Confédération de l'industrie indienne (CII).

Les échanges ont porté sur un rapprochement entre le système de formation et les attentes des entreprises, avec la volonté de renforcer les passerelles entre l'école et le monde économique.

« Cette rencontre traduit notre engagement commun en faveur d'une éducation de qualité et du développement des ressources humaines », a déclaré le diplomate.

La coopération entre Lomé et New Delhi s'appuie déjà sur plusieurs programmes, notamment les bourses Inde-Afrique Maitri, qui permettent chaque année à des étudiants togolais de poursuivre des études supérieures dans des universités indiennes, en ingénierie, agriculture, sciences, économie ou encore sciences sociales.

L'Inde entend contribuer à la montée en compétences d'une nouvelle génération de diplômés, tout en renforçant ses liens avec le Togo dans un secteur considéré comme stratégique pour le développement économique.