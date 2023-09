Nouvelles ambitions pour l'éducation

La rentrée scolaire approche à grands pas. Reprise dans le primaire et le secondaire le 25 septembre.

Le système éducatif s’est très nettement amélioré ces dernières années.

Une note technique élaborée récemment dresse le bilan de l’année écoulée.

Le recrutement d’enseignants - près de 5.000 - et de personnel d’encadrement a permis d’améliorer l’efficacité et de réduire le nombre d’élèves par classe.

Pour palier au manque d’enseignants, il a été procédé à la réouverture des écoles normales de formation des professeurs d’école (ENFPE).

Côté programme pour cette rentrée, on peut noter l’introduction de l’anglais au cours primaire, une réorganisation des CEG, un meilleur accompagnement des élèves et une harmonisation de l’enseignement entre le public et le privé.

La discipline n’est pas oubliée.

Une tenue scolaire décente et un règlement intérieur conforme aux dispositions en vigueur contribuent à un environnement sérieux du cadre d’apprentissage, indique la note.

Les réformes ne s’arrêtent pas là. Il est prévu la construction de nouvelles écoles, CEG et lycées à travers le pays ainsi que des jardins d’enfants pour accueillir les plus petits

Trois millions d’élèves sont attendus le 25 septembre.