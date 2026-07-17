L'université de Lomé (UL) est prête pour accueillir les nouveaux bacheliers.

Les pré-inscriptions en ligne débuteront le 7 septembre. Les étudiants devront déposer leur dossier et choisir leur filière.

Des séances d'information sont prévues pour aider à découvrir les offres de formation, les modalités d'inscription et les principaux services disponibles sur le campus.

La reprise des cours est fixée au lundi 19 octobre pour tous les établissements supérieurs, publics comme privés.