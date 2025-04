Programmation et anglais pour tous

Le coding et l’anglais vont devenir incontournables dans les universités togolaises. Dès la rentrée prochaine, tous les étudiants – quelle que soit leur filière – devront suivre entre 5 et 6 heures hebdomadaires dédiées à la programmation informatique et à l’apprentissage de l’anglais.

Cette réforme ambitieuse est portée par le ministère de l’Économie numérique en lien avec celui de l’Enseignement supérieur, dans le cadre d’un vaste chantier de modernisation du système universitaire.

‘Aujourd’hui, il ne suffit plus d’être bon dans sa spécialité. Il faut aussi maîtriser les outils numériques et être capable de communiquer à l’échelle mondiale », a déclaré lundi le ministre de l’Enseignement supérieur Kanka-Malik Natchaba.

Ce virage stratégique vise à armer les étudiants pour les métiers de demain, dans un monde de plus en plus dominé par les services digitaux et la mondialisation des compétences.

‘Nous voulons faire du Togo un hub de services : logistique, aéroportuaire, mais aussi numérique et client. Cela nécessite une main-d’œuvre qualifiée, agile et compétitive’, a-t-il ajouté.

Pour que cette initiative soit possible, le gouvernement prévoit un allégement des emplois du temps.

L’idée est de permettre aux étudiants de choisir des unités d’enseignement technologique sans alourdir leur charge de travail initiale.

‘Quand on arrive en première année, on est déjà full du matin au soir. Il faut donc repenser l’organisation du temps pour que les étudiants puissent apprendre autre chose au-delà de leur cursus de base’, explique le ministre.