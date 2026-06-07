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Résultats gratuits !

Le gouvernement met fin à une pratique dénoncée depuis longtemps : la consultation des résultats des examens nationaux par SMS payant, facturée environ 250 Fcfa, souvent inefficace et source de discrimination envers les candidats les plus vulnérables.

Web et Whatsapp © republicoftogo;com

Le gouvernement met fin à une pratique dénoncée depuis longtemps : la consultation des résultats des examens nationaux par SMS payant, facturée environ 250 Fcfa, souvent inefficace et source de discrimination envers les candidats les plus vulnérables.

Dès ce dimanche, avec la publication des résultats du BAC 1, deux canaux gratuits sont disponibles pour tous les candidats.

Le premier est une plateforme web dédiée.

Le second est un chatbot WhatsApp au numéro (+228) 92 14 38 38. Il suffit d'envoyer « Bonjour » pour lancer la conversation, puis d'indiquer son numéro de table pour obtenir ses résultats instantanément.

Une avancée saluée par les acteurs de l'éducation et les parents d’élèves.

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