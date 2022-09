Servir d'abord le Togo

Meilleures conditions de vie et de travail; de nombreux boursiers togolais ne regagnent pas leur pays en fin d’étude.

Difficile de persuader les étudiants de rentrer si rien ne leur est proposé d’à peu près équivalent, reconnaît le ministre de l’Enseignement supérieur, Ihou Wateba.

Le gouvernement veut mettre en place des stratégies plus efficaces et plus inclusives parmi lesquelles des plans de carrière en faveur des doctorants boursiers.

Ces plans de carrière intègreront les conditions de travail et surtout la rémunération.

Mais l’objectif final est bien de trouver les moyens de garder les étudiants au pays

'Nous allons faire en sorte que les cadres que nous formerons et accompagnerons puissent servir le Togo et ne partent pas à l'étranger pour aller servir les autres’, souligne le ministre.

Le Togo dépense chaque année près de 4 milliards de Fcfa pour former ses étudiants à l’étranger.