Solidarité locale à Bassar
Pour accompagner les élèves issus de familles modestes, les bonnes volontés de la préfecture ont réuni plus de 2 000 kits scolaires.
Pour accompagner les élèves issus de familles modestes, les bonnes volontés de la préfecture ont réuni plus de 2 000 kits scolaires.
La remise a eu lieu samedi dans l'enceinte de la préfecture, en présence de plusieurs personnalités et de représentants de la vie locale.
Le préfet de Bassar, Hodabalo Assiah, a chaudement remercié les donateurs. Il avait à ses côtés le secrétaire préfectoral d’UNIR (parti au pouvoir), Alex Wadja.
Bassar est une ville du centre-nord du Togo, dans la région de la Kara.