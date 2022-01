Le Togo veut donner un coup d’accélérateur à la formation des jeunes aux nouvelles technologies, y compris à l’intelligence artificielle.

Le pays veut s’appuyer sur des partenaires qui disposent de solides compétences à l’instar de l’Inde.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur, Majesté Ihou Watéba.

Une délégation gouvernementale doit se rendre prochainement à New Delhi, Mumbai et Bangalore afin d’explorer des pistes de coopération.

‘L’Inde même est une référence en matière d’innovation. Cette visite sera le cadre d’une coopération solide entre nos deux Etats’, a-t-il indiqué.

Une poignée d’étudiants togolais sont actuellement formés dans les universités indiennes.

L’Inde, dont l’économie est évaluée à 2,1 milliards de dollars, est devenue la troisième puissance asiatique, son industrie technologique est en plein essor.

Autrefois simple pôle d’externalisation, le pays s’impose de plus en plus comme un centre d’innovation technologique mondial.

Selon la Nasscom (National Association of Software and Services Companies), l’organisme professionnel du secteur IT du pays, l’Inde constitue le 2e écosystème de start-up informatiques de la planète.

Le pays compte déjà parmi les marchés de services informatiques qui enregistrent la plus forte croissance mondiale.

Il représente environ 52 % du marché de l’externalisation informatique évalué entre 124 et 130 milliards de dollars. Le secteur des services logiciels, valorisé à 100 milliards de dollars, emploie près de 3 millions de personnes et devrait progresser de 13 et 15 %.

L’Inde s’impose de plus en plus comme un centre technologique. Sa production scientifique a doublé durant la dernière décennie et ses budgets de recherche ont augmenté de 25 % par an.

En misant sur l’innovation, l’Inde, qui était un simple pôle d’externalisation des processus d’entreprise, est en passe de devenir un acteur technologique incontournable.