L’Université de Lomé (UL) abritera le prochain cycle du cours régional de politique commerciale (CRPC) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

L’UL était en compétition avec deux autres universités au Cameroun et au Gabon,.

L’Université togolaise a été évaluée par les experts de l’OMC sur la qualité et l’exhaustivité de sa proposition, le type d’établissement et le type de partenariat, la pertinence et la qualité de l’équipe académique et d’administration, la qualité des infrastructures, les moyens de formation et le coût.

Les cours régionaux sont uniques, ils mettent un accent particulier sur les différents aspects de la politique commerciale régionale et ses liens avec l’OMC. La formation permet d’acquérir une base solide sur l’OMC et le système commercial multilatéral.

Le choix opéré positionne l'UL comme une université qui s’ouvre à l’international et qui est au cœur des enjeux de développement de l’Afrique.