Assainissement : partenariat avec une société hongroise

Le Togo poursuit résolument sa marche vers un environnement plus sain et durable. En témoigne la signature, mercredi, d’un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Eau et de l’Assainissement, le Ministère de l’Economie et des Finances et la société hongroise Pureco.

Ce partenariat stratégique permettra la construction de deux stations de traitement des boues de vidange à Aképé et Djagblé, conformément aux recommandations du Plan directeur d'assainissement du Grand Lomé. Ces nouvelles infrastructures sont essentielles pour améliorer la gestion des déchets liquides et réduire ainsi l'impact environnemental des activités humaines.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Nicholas Frimpong-Manso, directeur général de Pureco, Tamas Feher, ambassadeur de Hongrie au Togo, et Malm Sela Sylvia, consul de Hongrie au Togo.

Un engagement fort pour un avenir plus propre

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large visant à améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous les Togolais. Il témoigne de la volonté du gouvernement de mettre en œuvre des solutions durables pour préserver les ressources naturelles et protéger la santé publique.

En investissant dans des infrastructures modernes et en nouant des partenariats solides avec des acteurs internationaux, le Lomé pose les fondations d’un développement durable et inclusif.

La construction de ces deux stations de traitement des boues de vidange aura des retombées positives multiples :

Amélioration de la qualité de l’environnement : En réduisant la pollution des eaux et des sols, ces stations contribueront à préserver les écosystèmes fragiles.

Protection de la santé publique : Une meilleure gestion des déchets liquides permettra de prévenir la propagation de maladies liées à l’eau.

Développement économique : Ce projet créera des emplois et stimulera l’économie locale.

La coopération entre le Togo et la Hongrie dans le domaine de l’assainissement est un exemple de partenariat gagnant-gagnant.