Biodiversité : l’UE et le Luxembourg misent sur l’ONAP

L’Union européenne et le Luxembourg accompagnent le Togo dans la protection de sa biodiversité. Une délégation conduite par Thomas Barbancey, directeur de la Coopération multilatérale du Grand-Duché, s’est rendue mercredi sur le chantier du futur siège de l’Office national des aires protégées (ONAP), à Kpalimé.

Édifié sur un terrain de 1,5 hectare dans la commune de Kloto 1, le bâtiment accueillera la direction générale de l’ONAP. La visite visait à faire le point sur l’avancement des travaux, afin d’accélérer la pleine mise en service de l’Office.

Les partenaires européens prévoient aussi d’aider l’ONAP à élaborer sa stratégie nationale, à construire des sièges régionaux et à installer des bureaux au sein même des parcs.

L’objectif : donner aux agents de terrain les moyens de mieux lutter contre le braconnage.

Créé en 2023, l’ONAP gère les parcs nationaux, réserves de faune et autres espaces protégés du pays.

Le Togo en compte 83, menacés depuis des décennies par la déforestation et l’avancée de l’urbanisation. Le gouvernement mise sur l’Office pour porter la couverture forestière nationale à 30 % d’ici 2030.

La délégation a également rencontré le maire de Kloto 1, Kossi Atigaku. Au menu des échanges : la reconversion de l’ancienne gare ferroviaire en centre culturel et de loisirs, la réhabilitation de la place Convention des maires et le plan d’aménagement urbain de la ville.