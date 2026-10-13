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La crainte de nouvelles inondations

Dans le Grand Lomé, on ne baisse pas la garde : les habitants ont encore  en mémoire les inondations de juin dernier.

Visite du ministre sur différents sites © DR

Dans le Grand Lomé, on ne baisse pas la garde : les habitants ont encore  en mémoire les inondations de juin dernier.

Le ministre délégué chargé de l'Eau et de l'Assainissement, Séna Alipui, multiplie les visites de chantier pour suivre l'avancement des travaux de protection. 

À Awatamé, en périphérie de Lomé, le pompage se poursuit dans les habitations sinistrées. Après plusieurs semaines très dures, la situation s'améliore peu à peu pour les familles touchées.

La délégation s'est aussi rendue au bassin de Todman, à Adidogomé-Soviépé, Agbalépédo, 3K et Nyékonakpoè, ainsi que sur la plage, aux exutoires des eaux usées de la capitale.

Malgré le curage des caniveaux et l'entretien des ouvrages, les déchets plastiques notamment continuent de bloquer l'écoulement des eaux. Les autorités demandent aux riverains de ne plus jeter leurs ordures dans les caniveaux : quand ceux-ci sont bouchés, l'eau déborde dans les rues et jusque dans les maisons.

L'efficacité des travaux dépend aussi du comportement des habitants.

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