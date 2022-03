Changer les habitudes

Le recours aux sacs plastiques est largement répandu au Togo, même si leur utilisation est théoriquement interdite.

Les sacs plastiques sont une source de pollution considérable, durant tout leur cycle de vie. Leur production consomme des produits pétroliers, de l'eau, de l'énergie, et émet des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique.

La fin de vie des sacs plastiques est particulièrement nocive pour l'environnement : il apparaît que leur recyclage n'est pas rentable d'un point de vue écologique et économique.

Les sacs plastiques seraient trop légers pour être recyclés, et leur recyclage consommerait plus de ressources qu’il n’en restituerait. 80 % des sacs plastiques ne sont ni triés ni recyclés : entre 100 et 400 années sont nécessaires pour qu'ils puissent se dégrader.

Une catastrophe écologique.

Atèhèssè Kilimou, ingénieur de formation, a ouvert à Lomé une unité de production d’emballages biodégradables afin d’amener progressivement les consommateurs à changer de comportement.

Ses emballages sont fabriqués à partir de papier et cartons recyclés.

‘C’est un engagement non seulement pour protéger l’environnement, mais aussi pour la santé des consommateurs et réduire le coût des produits car les emballages importés reviennent chers et impactent sur le coût des produits aux consommateurs’, explique-t-il.

Son activité reste artisanale. Il espère l’implantation au Togo d’une usine de grande capacité.