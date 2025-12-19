Rubriques

La COP30 continue de produire des effets concrets. À Lomé, le ministère de l’Environnement a procédé au lancement du Cadre national d’identification et de formulation des projets climatiques, un nouvel outil destiné à mieux coordonner les interventions et à accélérer la transition vers une croissance verte et résiliente.

Le constat est largement partagé : malgré la multiplication des initiatives en faveur de la résilience environnementale, les actions restent souvent dispersées et insuffisamment coordonnées. Le nouveau cadre entend corriger cette faiblesse en proposant une vision nationale commune pour l’identification, le montage et le financement de projets climatiques structurants et bancables, capables d’attirer financements publics et investissements privés.

Le Système des Nations unies, l’Union européenne, la BOAD, le Groupe Ecobank, Coris Banque et d’autres partenaires ont présenté les mécanismes de financement disponibles et leurs exigences, tout en apportant un regard critique sur les propositions sectorielles.

Avec ce cadre national, le Togo entend fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un objectif commun : transformer les défis climatiques en opportunités d’investissement durable, renforcer la résilience des populations et des écosystèmes, et donner une impulsion décisive à sa feuille de route environnementale et climatique.

