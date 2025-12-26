Rubriques

Tendances:
Environnement

Recyclage et mobilité

Le ministère de l’Environnement vient de lancer deux projets autour du recyclage des déchets plastiques, avec un impact direct sur le cadre de vie et l’inclusion des personnes à mobilité réduite.

Blocs de pavage en plastique recyclé © republicoftogo.com

Le ministère de l’Environnement vient de lancer deux projets autour du recyclage des déchets plastiques, avec un impact direct sur le cadre de vie et l’inclusion des personnes à mobilité réduite.

Soutenue financièrement et techniquement par l’Agence française de développement (AFD), avec l’appui du District autonome du Grand-Lomé et de l’FETAPH, cette initiative poursuit un double objectif: lutter contre la pollution plastique tout en répondant aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

Le premier projet vise à donner une seconde vie aux déchets plastiques collectés. Ceux-ci sont transformés pour l’aménagement d’espaces verts et la fabrication de pavés écologiques utilisés dans la construction de bâtiments. Une approche qui permet de réduire les déchets, d’améliorer l’environnement urbain et de promouvoir des matériaux durables.

Le second, quant à lui, apporte une réponse sociale forte. Grâce au recyclage du plastique, des équipements de mobilité tels que des cannes et des béquilles seront produits localement et proposés à moindre coût aux personnes handicapées. Une avancée pour faciliter leurs déplacements au quotidien.

Au-delà de leur portée environnementale, ces initiatives traduisent une volonté politique de conjuguer développement durable et justice sociale.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Croissance verte

Croissance verte

La COP30 continue de produire des effets concrets. À Lomé, le ministère de l’Environnement a procédé au lancement du Cadre national d’identification et de formulation des projets climatiques, un nouvel outil destiné à mieux coordonner les interventions et à accélérer la transition vers une croissance verte et résiliente.

Le Togo accélère la protection de son littoral

Le Togo accélère la protection de son littoral

Les efforts engagés pour protéger le littoral togolais s’intensifient grâce au Projet d’investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest (WACA ResIP-Togo), financé à hauteur de 64 millions de dollars par la Banque mondiale.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.