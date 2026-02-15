Des déchets aux pavés écologiques : l’innovation Made in Togo

L’ONG Science et Technologie Africaines pour un Développement Durable (STADD) veut devenir un acteur majeur de la gestion des déchets plastiques au Togo.

À travers sa plateforme Green Industry Plast Togo (GIP Togo), l’organisation a mis en place une unité de recyclage capable de traiter plus de 6 000 tonnes de déchets plastiques par an. Une avancée significative dans un pays confronté à une production croissante de déchets, notamment dans le Grand Lomé.

GIP produit des pavés écologiques fabriqués à partir de déchets plastiques recyclés. Ils contribuent à l’aménagement des rues et des espaces verts, tout en réduisant la pollution environnementale.

Au-delà de la transformation industrielle, STADD a développé un vaste réseau de collecte à l’intérieur du pays, intégrant plus de 50 000 personnes dans une dynamique d’économie circulaire.

Cette structuration de la filière déchets a permis à l’organisation d’acquérir une expertise reconnue en matière de collecte, de tri et de gestion durable des déchets, compétences aujourd’hui partagées avec les communes dans le cadre du processus de décentralisation.

Selon Gado Bemah, directeur exécutif de STADD, la plateforme a déjà collecté et traité plus de 30 000 tonnes de déchets. Un chiffre encourageant, mais encore modeste face aux défis : le Grand Lomé produit à lui seul plus de 50 000 tonnes de déchets par an, dont seulement 6 000 sont collectées et traitées.

L’ONG ambitionne de renforcer ses capacités. « Notre objectif est d’atteindre entre 25 000 et 30 000 tonnes de traitement par an ».