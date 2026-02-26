L'industrie togolaise entre dans l'ère verte

Le Togo change de braquet. Finis les parcs industriels classiques. Le pays mise désormais sur les Parcs Éco-Industriels (PEI), des espaces conçus pour allier performance économique et responsabilité environnementale.

La première zone pilote est déjà en chantier à Agbélouvé, dans la préfecture de Zio.

« Il ne s'agit plus de créer des zones industrielles au sens classique. Il s'agit de changer de paradigme », a affirmé Ludovic Bedinade, directeur de cabinet du ministère chargé de la promotion des investissements.

Le Togo veut rejoindre la nouvelle génération des économies industrielles africaines — attractives, compétitives et durables.

Fort de l'expérience de la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) et de ses zones franches, le pays dispose des bases pour réussir ce virage. L'enjeu est double : réduire les coûts, mutualiser les services, et envoyer un signal fort aux investisseurs sur l'engagement du Togo en faveur des meilleures pratiques mondiales.

Une rencontre multi-acteurs s'est tenue mercredi à Lomé dans le cadre du programme ProComp (Promotion de la Compétitivité du Secteur Privé au Togo), financé par l'Allemagne et l'Union européenne, et mis en œuvre par la GIZ (Coopération allemande).