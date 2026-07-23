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Des tortues heureuses au Togo

La sauvegarde des tortues marines ne repose plus uniquement sur l'action des pouvoirs publics.

Les membres de l'ONG © republicoftogo.com

La sauvegarde des tortues marines ne repose plus uniquement sur l'action des pouvoirs publics.

Sur le littoral togolais, les communautés locales jouent un rôle déterminant dans la préservation de cette espèce protégée, avec des résultats déjà tangibles.

Dans la préfecture des Lacs, l'ONG Défis et Actions dresse un bilan encourageant des huit premiers mois de son projet de protection des tortues marines.

Grâce à des patrouilles nocturnes menées depuis la fin de l'année dernière, 3 572 œufs ont été collectés et placés en incubation sécurisée, permettant l'éclosion de 2 407 bébés tortues, ensuite relâchés en mer.

Ces résultats sont le fruit du travail d'une dizaine d'éco-gardes issus des communautés locales, formés à la surveillance des sites de ponte. Leur présence protège les nids et dissuade les prélèvements illégaux.

Pour Emmanuel Semondji, directeur exécutif de l'ONG, le projet a permis de décourager les principaux acteurs à l'origine de la disparition des tortues marines, même si les menaces persistent et nécessitent une vigilance constante.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche environnementale plus large. L'association avait déjà participé, dans le cadre du projet R4C-Togo, à la restauration des berges dégradées de la rivière Zio, à Agoè-Nyivé 4, pour protéger les mangroves et renforcer les moyens de subsistance des femmes de la région Maritime.

Le projet de protection fait également partie des mesures environnementales et sociales du projet de protection côtière du segment Gbodjomé-Agbodrafo, incluant le comblement du bras mort lagunaire.

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