Détecter pour prévoir

Les applications de la télédétection se sont multipliées, dans de nombreux domaines de la météorologie, de la climatologie, et de l'océanographie. Elles sont désormais des outils indispensables pour l'étude de l’atmosphère. On pense aux satellites et aux drones.

Comme il est chaotique depuis plusieurs années les différents services météorologiques ont commencé à produire des ensembles de prévisions.

Il s’agit de faire rouler un ou plusieurs modèles avec des analyses légèrement différentes et de comparer statistiquement les solutions pour arriver à la plus probable.

La pluie, et de manière générale la variable ‘précipitations’, est sans doute l'un des phénomènes météorologiques les plus difficiles à prévoir. Pourtant, les enjeux liés à la prévision des précipitations sont importants.

Le Togo s’adapte et se modernise pour suivre en temps réel les évolutions météorologiques. Ce lui lui donne une capacité d’anticipation.

'La réponse aux catastrophes demande une réaction rapide. La télédétection va nous fournir des informations clés pour agir avec efficacité’, a expliqué mardi Félix Gafa, chercheur à l'Ecole nationale des ingénieurs de l'Université de Lomé.

La météo nationale va bénéficier de l’appui technique de l’Allemagne.