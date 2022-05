La société indienne MAUTO, spécialiste du deux-roues électrique, a officiellement lancé ses activités lundi au Togo et au Bénin après une phase de tests.

Elle entend offrir une solution de mobilité urbaine écologique et abordable.

MAUTO devient la plus grande entreprise de deux-roues électriques en Afrique avec 500 véhicules électriques sur le terrain et 3.000 deux-roues prêts à être mis sur le marché, indique un communiqué.

Elle veut être, à terme, un acteur majeur du transport durable en Afrique et créer ‘une expérience positive d'e-mobilité adaptée aux enjeux et à l’époque’.

La société ambitionne de se lancer dans 5 autres pays africains d’ici fin 2022.

‘Dans une Afrique caractérisée par une urbanisation galopante, il existe un besoin marqué de mobilité douce, abordable et pratique répondant aux impératifs de développement durable et soucieux de l’environnement’, expliquent les responsables.

Des stations d’échange de batterie (swap stations) seront disponibles dans les deux pays.

MAUTO a conclu des partenariats avec plusieurs distributeurs de produits pétroliers (notamment Total Energie au Togo) lui permettant de rendre disponible ses stations de recharge dans plus de 200 stations essence au Benin et au Togo.

A terme, l’ambition est d’installer une station d’échange de batteries tous les kilomètres.

'Le Bénin et le Togo ont un important parc de deux-roues à usages commercial ainsi que des politiques gouvernementales très favorables à la mise en place d’unités de fabrication locales de véhicules électriques. », explique la co-fondatrice de MAUTO, Yasmeen Jawaharali.

L'entreprise a entamé la construction de ses propres usines au Togo et au Bénin, qui fabriqueront localement d’ici juin 2023 des modèles spécialement conçus pour le marché africain ainsi que leurs batteries.

La société espère embaucher entre les deux près de 3.000 personnes.

En visant les usages professionnels et commerciaux, MAUTO souhaite disrupter le marché des deux roues en Afrique (90 millions de véhicules en circulation) connaissant une croissance de 15 à 20 % par an.

MAUTO est majoritairement détenu par le Fonds africain de transformation et d'industrialisation (“Africa Transformation and Industrialization Fund”, ATIF), un fonds d'investissement axé sur l’industrialisation, la décarbonation et le développement économique de l’Afrique.



Shegun Adjadi Bakari, un partenaire du Fonds, estime que la neutralité carbone ne peut être atteinte sans le continent africain.