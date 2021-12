Enfin libres

430 bébés tortues ont été libérées lundi et ont rejoint l’océan grâce à l’intervention d’Edem Kokou Tengué, le ministre de l’Economie maritime, et de l’ONG ERD (Environnement et relève de demain en Afrique).

Le projet consiste à protéger les espèces et de maintenir la biodiversité.

‘Cet acte montre l’adhésion du Togo à la protection de l’environnement et des espèces’, a souligné M. Tengué.

Depuis 6 ans, l’ONG a ainsi sauvé 19.624 jeunes tortues.

L’éclosion des œufs se déroulent sur les plages.

Les bébés tortues sortent (grimpent) hors du nid pendant plusieurs heures et se précipitent vers la mer.

Le trajet est périlleux, beaucoup de tortues sont emportées dans l’épopée par des prédateurs, habitués aux saisons des éclosions. Triste histoire…de l’équilibre de la vie. La chance de survie d’un bébé tortue est très faible, de l’ordre de 1 pour 1000 après l’éclosion. Et la plupart d’entre elles meurent avant 1 an, car elles ont encore la carapace molle, inapte pour les protéger.

L'ONG joue un rôle d'incubateur et de protecteur avant une remise des tortues dans leur milieu naturel.