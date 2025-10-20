Face au climat, l’Afrique ajuste ses finances publiques

Pionnier en Afrique de l’Ouest dans l’intégration des enjeux climatiques et environnementaux dans la gestion des finances publiques, le Togo accueille cette semaine une délégation congolaise dans le cadre d’un échange d’expériences sur la budgétisation verte.

Une mission qui illustre l’importance croissante de la finance publique comme levier d’action face aux défis environnementaux.

Du 20 au 24 octobre, des planificateurs et responsables budgétaires de la République du Congo sont à Lomé pour observer les bonnes pratiques togolaises en matière de budgétisation sensible au climat. L’objectif : tirer parti de l’expérience du Togo pour amorcer ou accélérer la mise en œuvre de réformes similaires à Brazzaville.

Le Togo s’est imposé ces dernières années comme une référence en matière de finances publiques vertes. Le pays a intégré dans ses processus budgétaires des considérations liées au climat et à l’environnement, permettant une meilleure allocation des ressources publiques en faveur du développement durable et de la résilience climatique.

À la tête de la délégation, le directeur général du Plan et du Développement du Congo, Franck Corneille Mampouya-M’Bama, a souligné l’importance de cette collaboration dans un contexte global où « l’heure est à l’action ».

Les participants bénéficieront de rencontres avec des experts nationaux et internationaux et de visites d’institutions impliquées dans l’élaboration et le suivi du budget vert.

Les enseignements tirés permettront au Congo d’élaborer un cadre d’action révisé pour sa propre budgétisation verte.

Après le Cameroun en mars dernier, la République du Congo est le second pays à solliciter l’expertise du Togo.