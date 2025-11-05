Gestion des déchets : Djibouti s’inspire du modèle togolais

Une délégation conjointe de l’Agence djiboutienne de développement social (ADDS) et de l’Office de la voirie de Djibouti (OVD) séjourne à Lomé dans le cadre d’une mission d’immersion sur la gestion des déchets solides urbains.

La délégation séjournera dans le pays jusqu’au 17 novembre pour étudier le système togolais de gestion intégrée des déchets dans le Grand Lomé.

Au cœur de l’attention des visiteurs figure notamment le Centre d’enfouissement technique (CET) d’Aképé, projet emblématique né d’un partenariat entre le Togo et la France via l’Agence française de développement (AFD).

Le CET s’est imposé comme une référence régionale grâce à son processus complet de collecte, traitement, traçabilité et enfouissement des déchets. Il peut accueillir jusqu’à 300 000 tonnes de déchets par an, avec environ 70 camions qui y déversent leurs chargements quotidiennement.

Pour Zouréhatou Kassah-Traoré, gouverneure du District autonome du Grand Lomé (DAGL), ce modèle témoigne de l’engagement du Togo en faveur d’une gestion durable, efficace et écologiquement responsable des déchets urbains, et suscite aujourd’hui l’intérêt croissant d’autres capitales africaines.