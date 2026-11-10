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Faure Gnassingbé à Antalya pour porter la voix du Togo sur le climat

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe depuis mercredi à Antalya, en Turquie, au Sommet des leaders mondiaux sur l’action climatique, organisé en marge de la COP31. Le Togo y lance trois initiatives pour attirer les financements verts.

Recep Tayyip Erdoğan, le président turc, et Faure Gnassingbé mardi à Antalya © DR

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, participe depuis mercredi à Antalya, en Turquie, au Sommet des leaders mondiaux sur l’action climatique, organisé en marge de la COP31. Le Togo y lance trois initiatives pour attirer les financements verts.

L’enjeu pour Lomé est de défendre ses priorités nationales et de mobiliser les partenariats et les financements nécessaires à sa transition écologique et à la protection de ses populations face au changement climatique.

Le pays profite de la COP31 pour présenter :

  • le Togo Green Fund, un fonds national destiné à mobiliser les financements climatiques ;
  • le Registre national carbone, une plateforme numérique pour suivre et valoriser les réductions d’émissions ;
  • le programme Togo Zéro Déchet, axé sur l’économie circulaire et la gestion durable des déchets.

Lomé défendra aussi des propositions en faveur des énergies renouvelables et de la restauration des écosystèmes, notamment à travers une grande campagne nationale de reboisement.

Signataire de l’accord de Paris, le Togo a engagé des actions dans l’énergie, l’agriculture, la forêt, l’aménagement du territoire, la protection du littoral et la santé.

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