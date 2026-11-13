Fonds vert, carbone, zéro déchet : le Togo passe à l’action

Le Togo a lancé jeudi à la COP31 d’Antalya, en Turquie, le Togo Green Fund, son registre carbone national et le programme Togo Zéro Déchet. Objectif : attirer les financements verts et les investisseurs.

Le Togo Green Fund doit mobiliser, gérer et orienter les ressources destinées à l’environnement et au climat. Il soutiendra des projets publics et privés, facilitera l’accès aux financements internationaux, à commencer par le Fonds vert pour le climat, et ouvrira la porte au marché du carbone.

Conforme à l’accord de Paris, le registre carbone national est une plateforme numérique qui permettra de suivre et de valoriser les réductions d’émissions du pays.

Dans la foulée du forum africain de Kpalimé en octobre, le programme Togo Zéro Déchet mise sur l’économie circulaire et l’entrepreneuriat vert. Des territoires pilotes testeront des solutions concrètes pour réduire, valoriser et mieux gérer les déchets.

Lors du lancement, le ministre de l’Environnement, Komla Dodzi Kokoroko, a présenté ces outils comme la preuve de l’engagement du Togo dans la lutte contre le changement climatique. Il a surtout appelé bailleurs, investisseurs, secteur privé et société civile à se mobiliser pour « écrire une nouvelle page de la finance climatique au Togo ».