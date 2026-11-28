Un fleuve, deux pays, et des millions de vies qui en dépendent. Le Togo et le Bénin se lancent dans l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin du Mono, avec l'appui de la Banque africaine de développement (BAD).

L'enjeu est de décider ensemble comment partager, protéger et valoriser une ressource commune.

Le futur schéma doit orienter les investissements dans l'eau potable, l'assainissement, l'irrigation, l'hydroélectricité et la restauration des écosystèmes, tout en tenant compte du changement climatique. Les deux pays pourront ainsi fixer leurs priorités et convaincre plus facilement les bailleurs de financer des projets.

Le Mono, artère vitale

Le bassin du Mono s'étend sur environ 24 300 km². L'essentiel se trouve au Togo, qui en abrite 88 % et où plus de 3,5 millions de personnes en dépendent. Long d'environ 500 km, le fleuve prend sa source dans le centre du Togo, puis forme dans son cours inférieur la frontière entre les deux pays. Il se jette dans l'océan Atlantique à la Bouche du Roy, près de Grand-Popo, au Bénin.

Le Mono fait vivre agriculteurs et pêcheurs. Il produit aussi de l'électricité : le barrage de Nangbéto, mis en service en 1987, alimente les deux Etats via la Communauté électrique du Bénin (CEB). Son delta, riche en mangroves et en biodiversité, est classé réserve de biosphère transfrontière par l'UNESCO.

Le fleuve souffre. Au Togo, les écosystèmes du sous-bassin de l'Amou sont dégradés et devront être restaurés. Au Bénin, le lac Djetoé étouffe sous la prolifération des plantes aquatiques.

À terme, le SDAGE doit offrir une vision commune du fleuve. Une nécessité, à l'heure où sécheresses et inondations se font plus fréquentes.