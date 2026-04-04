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Intempéries : vers une meilleure coordination des secours

La saison des pluies se caractérise par de fortes irrégularités © republicoftogo.com

Les récentes précipitations sur Lomé et ses environs ont provoqué d'importants dégâts matériels et révélé des failles dans la coordination des réponses d'urgence. 

Le gouvernement a réagi sans attendre.

Le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté, a convoqué en urgence une réunion de crise réunissant les maires des 13 communes du Grand Lomé, les préfets du Golfe et d'Agoè-Nyivé, l'ANPC et l’ANAMET, pour réactiver le plan ORSEC (Organisation de la réponse de la sécurité civile en cas de catastrophes).

«Il n'y avait pas de fluidité de l'information, ni de promptitude dans les réactions face au danger. La coordination entre les autorités n'était pas à la hauteur des risques.», a reconnu le ministre.

La situation météorologique aggrave l'urgence. La saison des pluies se caractérise par de fortes irrégularités : absence de transition vers une période sèche, pluies intenses et intempestives qui surprennent les systèmes de drainage et laissent peu de temps de réaction.

Face à cette réalité, les mairies ont reçu des instructions : veille permanente, renforcement de la collaboration avec les comités de développement de quartier, accélération des travaux d'assainissement et amélioration des dispositifs d'alerte précoce.

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