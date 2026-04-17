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L'ANASAP sort les grands moyens

Face aux insuffisances criantes des municipalités dans l'entretien des grandes artères de Lomé, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) a décidé de prendre les choses en main. 

A l'assaut des avenues de Lomé © republicoftogo.com

Face aux insuffisances criantes des municipalités dans l'entretien des grandes artères de Lomé, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) a décidé de prendre les choses en main. 

Des balayeuses ont été acquises et déployées sur certaines artères de la capitale.

Les grandes avenues goudronnées restent souvent recouvertes de sable, nettoyées à la va-vite avec des moyens rudimentaires, balais, pelles, brouettes, par des jeunes exposés aux risques d'accidents sous un soleil de plomb. 

Avec l'arrivée de la saison des pluies, la situation s'est encore dégradée.

Répondant à une instruction du gouvernement d'apporter un appui technique aux municipalités, l'ANASAP sort donc les grands moyens, même si le balayage des rues ne relève pas de ses attributions.

Les balayeuses sont performantes : équipées de brosses rotatives et d'un système d'aspiration puissant, elles collectent efficacement débris, sable et feuilles.

Mieux encore, elles humidifient légèrement la chaussée avant de travailler, limitant ainsi les nuisances liées à la poussière pour les riverains et les passants.

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