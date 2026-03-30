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Journée bien arrosée

La capitale togolaise a connu dimanche sa première grande pluie de la saison. Des heures de précipitations intenses qui ont suffi à inonder plusieurs quartiers du Grand Lomé, causant d'importants dégâts matériels et rappelant brutalement la vulnérabilité de nombreuses zones urbaines face aux aléas climatiques.

Certains quartiers plus touchés que d'autres © DR

La capitale togolaise a connu dimanche sa première grande pluie de la saison. Des heures de précipitations intenses qui ont suffi à inonder plusieurs quartiers du Grand Lomé, causant d'importants dégâts matériels et rappelant brutalement la vulnérabilité de nombreuses zones urbaines face aux aléas climatiques.

Ces premières pluies marquent le début officiel de la petite saison pluvieuse,  et le signal d'alarme est lancé.

Face à ce risque récurrent, l'Agence nationale de la protection civile (ANPC), la Croix-Rouge togolaise et les acteurs de l'assainissement avaient anticipé. Campagnes de sensibilisation, prévisions météorologiques, renforcement de la résilience des communautés : les préparatifs étaient engagés. Mais la réalité des inondations rappelle que les mesures d’urgence, notamment le pompage rapide des eaux dans les quartiers les plus exposés,  restent indispensables.

Dans un contexte climatique de plus en plus préoccupant, la coordination entre tous les acteurs

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