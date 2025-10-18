Kokoroko veut fiabiliser les agréments forestiers

Pas de pause pour le nouveau ministre de l’Environnement, Komlan Dodji Kokoroko, fraîchement nommé à la tête de ce portefeuille stratégique.

À peine installé, l’ancien ministre de l’Éducation nationale lance une opération de fiabilisation des données relatives aux activités forestières et aux agréments au Togo.

Dans une note adressée aux acteurs du secteur, le ministre demande à tous les opérateurs de la filière des produits forestiers ligneux de fournir les copies certifiées conformes des documents leur permettant d’exercer leurs activités. Cette démarche vise à actualiser et assainir la base de données du ministère, dans un souci de transparence et de bonne gouvernance environnementale.

« Cette initiative est une étape cruciale pour garantir la traçabilité des produits forestiers et faire respecter les normes en matière d’exploitation des ressources naturelles », a souligné un responsable du ministère.

Cette volonté de réorganisation s’inscrit également dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources forestières, un phénomène qui menace la durabilité des écosystèmes, la biodiversité et les moyens de subsistance des communautés rurales.

Ce ministère est aussi en charge de la protection côtière et de la lutte contre le changement climatique.

Komlan Dodji Kokoroko semble vouloir insuffler une dynamique nouvelle dans la gestion de ces dossiers cruciaux pour l’avenir environnemental du pays.