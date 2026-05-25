La mer recule, le Togo avance
Harold Tavares, administrateur du Groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique, a effectué dimanche une visite à Aného (préfecture des Lacs) pour constater l’avancement des travaux réalisés dans le cadre du projet WACA ResIP, financés par la Banque.
Harold Tavares, administrateur du Groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique, a effectué dimanche une visite à Aného (préfecture des Lacs) pour constater l’avancement des travaux réalisés dans le cadre du projet WACA ResIP, financés par la Banque.
Il est destiné à lutter contre l’érosion côtière, à protéger les populations vivant sur le littoral, à réduire les risques d’inondations, à restaurer les écosystèmes côtiers et à renforcer la résilience climatique.
Des terres arrachées à la mer. Des bras lagunaires comblés sur près de 10 kilomètres. Un brise-lame dressé pour protéger durablement un littoral que l'érosion dévorait depuis des décennies. Et surtout, des communautés qui se disent désormais « réconciliées avec la mer », cet océan qui, hier encore, menaçait leurs maisons, leurs terres et leurs filets.
Ce sont là les résultats concrets du projet.
« WACA a vraiment changé la vie des communautés », a déclaré M. Tavares, appelant à « mener une lutte acharnée contre les effets des changements climatiques et de l'érosion côtière. »
Car au-delà du béton et des épis de protection, c'est toute une économie locale qui a été revitalisée : emplois créés, équipements de pêche fournis, coopératives renforcées. La résilience ne se mesure pas qu'en mètres de côte protégée.
Le segment Aného-Gbodjomé est désormais sécurisé. Les équipes s'attaquent maintenant aux 7 kilomètres restants entre Gbodjomé, Agbodrafo et Goumoukopé : 14 épis déjà construits, 5 en cours, 8 casiers rechargés et plus de 50% des bras lagunaires comblés.