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L'énergie verte est en marche

Le secteur énergétique est à l'aube d'une transformation importante. La Banque mondiale, à travers son Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), vient de sceller un accord-cadre avec le développeur AMEA Power (Emirats Arabes Unis) pour mobiliser 1,48 milliard de dollars au profit de 23 projets énergétiques répartis sur le continent africain, dont le Togo.

Le grand pari de la Banque mondiale sur l'énergie verte en Afrique ©

Le secteur énergétique est à l'aube d'une transformation importante. La Banque mondiale, à travers son Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), vient de sceller un accord-cadre avec le développeur AMEA Power (Emirats Arabes Unis) pour mobiliser 1,48 milliard de dollars au profit de 23 projets énergétiques répartis sur le continent africain, dont le Togo.

Concrètement, ces garanties financières protégeront AMEA Power contre les risques qui freinent traditionnellement les investisseurs : instabilité politique, expropriation, restrictions de transferts de devises ou ruptures de contrat. De quoi ouvrir grand les portes des capitaux privés vers des marchés jusqu'ici jugés trop risqués.

Fort de sa centrale solaire de Blitta déjà opérationnelle au Togo, AMEA Power ambitionne désormais d'étendre son empreinte dans le pays à travers de nouveaux projets solaires, éoliens et hybrides.

À l'échelle africaine, l'accord prévoit le déploiement de 2 766 MW de capacité électrique et 2 729 MWh de stockage par batteries, avec à la clé près de 17 000 emplois créés.

Pour le Togo, les retombées attendues sont considérables : une électrification accélérée, un mix énergétique diversifié et un secteur électrique plus résilient face aux chocs climatiques et aux perturbations d’approvisionnement, le tout sur un horizon de 15 ans.

L'énergie verte est en marche.

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