La décarbonation au coeur des priorités du PAL

Classé leader dans la sous-région et 5e en Afrique selon Lloyd’s List, le Port autonome de Lomé (PAL) s’engage dans un Programme triennal de décarbonation 2026-2028. 

La plateforme veut moderniser ses infrastructures énergétiques et renforcer sa gouvernance environnementale afin d’aligner son développement sur les standards internationaux, notamment ceux de l’International Maritime Organization à l’horizon 2050.

Ce plan prévoit la réduction progressive de l’empreinte carbone à travers l’intégration d’énergies renouvelables, le déploiement d’infrastructures vertes et l’introduction de technologies à haute performance énergétique. Au-delà de l’enjeu climatique, les autorités portuaires y voient un levier de compétitivité et de création d’emplois.

La démarche bénéficie de l’appui de partenaires techniques et financiers, dont l’Agence française de développement (AFD), la GIZ (Coopération allemande), Inros Lackner et Raach Solar.

Dans un contexte de durcissement des normes environnementales à l’échelle mondiale, le PAL entend consolider sa position de hub logistique régional tout en inscrivant sa croissance dans une trajectoire durable.

