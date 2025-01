La FAO et le Togo unis pour restaurer les paysages forestiers

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’engage à accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts de restauration des paysages forestiers.

Deux grands projets ont été lancés pour être mis en œuvre dans la région des Plateaux, une zone clé pour la biodiversité et l’économie locale.

Le premier concerne la zone montagneuse subhumide du Togo et le second porte sur un accès au financement et à l’assistance technique pour les petits producteurs et entreprises forestières et agricoles .

L’objectif est de restaurer les paysages dégradés tout en offrant aux communautés locales des opportunités de revenus durables grâce à la gestion des ressources naturelles.

La région des Plateaux a été choisie en raison du niveau avancé de dégradation de son couvert végétal, bien qu’elle conserve encore des îlots de forêts denses et humides. Connue pour la production de café, de cacao, d’épices et de fruits, cette région est essentielle à l’économie agricole du pays.

Le Togo s’est fixé des objectifs ambitieux pour lutter contre la déforestation et restaurer ses ressources naturelles. Le pays veut atteindre un taux de couverture forestière de 26 % d’ici 2030, reboiser un milliard de plants sur une décennie et restaurer 1,4 million de terres dégradées.