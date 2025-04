Transformer les défis climatiques en opportunités de développement

Le Togo a enregistré une croissance économique stable ces dix dernières années (5,2 % en moyenne), soutenue par des réformes et une hausse des investissements.

Mais selon le rapport "Country Climate and Development Report" de la Banque mondiale, cette dynamique reste freinée par une transformation structurelle encore lente et de fortes inégalités entre zones urbaines et rurales.

L’amélioration des chaînes de valeur agroalimentaires, des services logistiques et du port de Lomé a contribué au développement, mais la productivité agricole reste faible, le capital humain peine à progresser, et des freins persistent à l’investissement privé.

Le rapport souligne que pour accélérer un développement plus durable et inclusif, le Togo doit adopter une stratégie intégrée, orientée vers le climat. Cela implique de renforcer l’agriculture durable, d’améliorer l’accès à l’énergie propre, de développer des villes résilientes, et d’orienter les transports vers des modèles plus verts.

La Banque mondiale insiste également sur la nécessité de développer le capital humain, notamment chez les jeunes, pour répondre aux besoins des nouveaux secteurs, notamment liés à la transition écologique. Enfin, une gouvernance climatique plus robuste et un meilleur accès aux financements verts sont jugés essentiels pour concrétiser ces ambitions.