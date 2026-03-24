Rubriques

Tendances:
Environnement

La meilleure défense reste l'anticipation

Sensibilisation aux risques dès l'école © republicoftogo.com

Face à l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes - inondations, sécheresses et variations persistantes - l'Agence Nationale de la Météorologie du Togo (ANAMET) lance de vastes campagnes de sensibilisation à Lomé et en région, ciblant la communauté éducative comme acteur clé de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles.

Au cœur des échanges : la prévention et la gestion des inondations, les bonnes attitudes à adopter face aux aléas climatiques et la collecte de données météorologiques pour améliorer les prévisions.

Dans la vision des autorité, les services météorologiques doivent devenir de véritables leviers de prévention des risques climatiques,  en s'appuyant sur des systèmes d'alerte précoce performants et une population mieux informée et préparée.

La meilleure défense reste l'anticipation et elle commence à l'école.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Recycler, c'est économiser

Recycler, c'est économiser

Le recyclage des déchets permet de réduire les coûts de production de certains produits de consommation courante. Des sceaux, des bouteilles, des assiettes, des couverts …

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.