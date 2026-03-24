Face à l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes - inondations, sécheresses et variations persistantes - l'Agence Nationale de la Météorologie du Togo (ANAMET) lance de vastes campagnes de sensibilisation à Lomé et en région, ciblant la communauté éducative comme acteur clé de la prévention et de la gestion des catastrophes naturelles.

Au cœur des échanges : la prévention et la gestion des inondations, les bonnes attitudes à adopter face aux aléas climatiques et la collecte de données météorologiques pour améliorer les prévisions.

Dans la vision des autorité, les services météorologiques doivent devenir de véritables leviers de prévention des risques climatiques, en s'appuyant sur des systèmes d'alerte précoce performants et une population mieux informée et préparée.

La meilleure défense reste l'anticipation et elle commence à l'école.