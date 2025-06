Lancement officiel de la campagne de reboisement

Le gouvernement a donné un nouvel élan à sa politique de reboisement ce dimanche à Sokodé, dans la région centrale, à l’occasion de la Journée nationale de l’arbre.

Plus de 2 000 plants ont été mis en terre sur le site du CEG Aviation, consolidant ainsi la révolution verte lancée en 1977 par le feu président Gnassingbé Eyadema, décédé en 2005.

Placée sous le signe de la continuité et de la mémoire, cette journée a été marquée par la présence du ministre de l’Administration territoriale, Hodabalo Awaté, représentant du président du Conseil et président du comité national d’hommage au ‘Père de la Nation’.

« Cet acte institué depuis 1977 est toujours d’actualité. Nous avons eu la chance d’avoir un leader visionnaire qui, à l’époque déjà, prenait des mesures contre les changements climatiques et en faveur de l’autosuffisance alimentaire », a déclaré le ministre.

Les espèces plantées à Sokodé – acacia, senna siamea, eucalyptus – symbolisent l’engagement du Togo à bâtir un avenir plus vert et plus résilient face aux bouleversements climatiques. Le ministre a précisé que ces arbres serviront également de témoins vivants des hommages rendus à l’ancien président et de la reconnaissance nationale à son œuvre.

Une ambition nationale : un milliard d’arbres d’ici 2030

Le lancement à Sokodé marque le coup d’envoi d’une vaste campagne de reboisement sur toute l’étendue du territoire. Pour la seule journée du 1er juin, deux millions de plants doivent être mis en terre à travers le pays. À terme, l’objectif est de planter plus de 37,7 millions d’arbres sur 34 563 hectares d’ici la fin de la saison. D’ici à 2030, le Togo vise le cap symbolique d’un milliard d’arbres.

Cette dynamique nationale s’inscrit dans une politique environnementale ambitieuse, fondée sur la durabilité, la souveraineté écologique et la résilience climatique, en cohérence avec la vision portée par le Chef de l’État.

La Journée de l’arbre, désormais élargie à une campagne annuelle de reboisement, s’impose comme un pilier de la stratégie verte togolaise.