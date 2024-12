Le Togo a besoin de financements climatiques

L’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) a annoncé son engagement à accompagner le Togo dans ses efforts pour surmonter les obstacles liés à l’accès aux financements climatiques.

Cet appui vise à faciliter la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) révisées du pays, qui ambitionnent une réduction significative de 50,57 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Pour atteindre ses objectifs climatiques, le Togo a estimé ses besoins à 5,4 milliards de dollars d’ici 2030. Cependant, plusieurs défis freinent l’accès à ces financements, parmi lesquels une maîtrise limitée des processus d’élaboration de projets climatiques bancables et un manque de coordination entre les acteurs impliqués dans la gestion des politiques environnementales et climatiques.

« Ces lacunes compromettent la capacité du pays à développer et soumettre des projets répondant aux critères des principaux fonds climatiques, tels que le Fonds Vert pour le Climat (FVC) », a expliqué John-Philippe Alavo, chargé de programme et spécialiste du financement climatique pour le GGGI Togo.

Conscient de ces enjeux, le GGGI a présenté une stratégie globale de soutien pour renforcer les capacités institutionnelles et techniques du Togo. Dévoilée ce jeudi à Lomé, cette stratégie met l’accent sur des formations spécifiques, un accompagnement pour faciliter l’accès aux mécanismes de financement vert, en particulier le Fonds Vert pour le Climat et la création d’une plateforme de concertation intersectorielle pour renforcer la coordination entre les ministères clés et améliorer la gestion des politiques vertes.

En outre, le GGGI apportera son soutien aux agences et institutions nationales pour élaborer des projets verts conformes aux exigences des fonds climatiques internationaux, comme le Fonds Vert pour le Climat. Cela permettra au Togo d’élargir son portefeuille de projets climatiques et de mieux mobiliser les ressources nécessaires.

Grâce à cette initiative, le GGGI vise à renforcer la capacité du Togo à mobiliser les financements climatiques indispensables à la réalisation de ses objectifs environnementaux.