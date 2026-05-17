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Le Togo construit ses défenses, kilomètre par kilomètre

Les travaux de protection du littoral avancent à un rythme soutenu. 

Travaux en cours © DR

Les travaux de protection du littoral avancent à un rythme soutenu. 

Sur le segment Gbodjomé-Agbodrafo-Goumoukopé, long de 7 kilomètres, 14 épis de 60 à 75 mètres ont déjà été construits, tandis que de nouveaux ouvrages sont en cours de réalisation.

Financés par la Banque mondiale et l'AFD dans le cadre du projet WACA Resip, programme régional de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest, ces travaux comprennent également le remplissage de 8 casiers de sable dragué au large des côtes, l'aménagement des voies d'accès et des zones de stockage. Parallèlement, le comblement des bras lagunaires se poursuit à Aného.

Au-delà de la protection physique du littoral, le projet intègre une dimension humaine essentielle : un plan prévoit l'indemnisation des communautés riveraines affectées par les travaux, afin de renforcer leur résilience économique.

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