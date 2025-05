Le Togo face au risque récurrent d’inondations

Alors que la saison des pluies bat son plein au Togo, les premières averses ont déjà mis en lumière la vulnérabilité de nombreuses zones urbaines, notamment à Lomé et dans d’autres villes du pays.

Les inondations récurrentes menacent chaque année des centaines de familles, en particulier les plus modestes, souvent installées dans des zones à risque.

Face à cette réalité préoccupante, l’Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) a lancé une campagne de sensibilisation en milieu scolaire, ciblant 34 établissements du District Autonome du Grand Lomé.

L’objectif est clair : outiller les élèves du primaire, du collège et du lycée, ainsi que les personnels éducatifs, sur les comportements à adopter avant, pendant et après une inondation.

Une démarche proactive qui vise à faire des jeunes des acteurs de leur propre sécurité, mais aussi des relais d'information au sein de leurs familles et quartiers.

« Un élève bien informé est un citoyen mieux préparé. Il saura reconnaître les signaux d’alerte, éviter les zones dangereuses et protéger son entourage », explique un agent de l’ANPC mobilisé pour la campagne.

Au-delà des établissements scolaires, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la résilience des populations face aux catastrophes naturelles. L’approche mise sur la prévention, la responsabilisation des communautés et la diffusion des gestes qui sauvent.

En apprenant dès le plus jeune âge à faire face à ces aléas climatiques, les élèves participent à réduire les pertes humaines et matérielles, et à instaurer une culture du risque au sein des quartiers les plus exposés.

Avec les changements climatiques qui accentuent la fréquence et l’intensité des inondations, la préparation des populations devient une urgence nationale.

Cette campagne portée par l’ANPC marque ainsi un pas important vers une gestion plus préventive et inclusive des catastrophes au Togo.